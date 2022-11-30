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Вероника Степанова выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России в Вершине Теи

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30 ноября олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова (3:41.58) стала первой в женском спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи (Хакасия).

Второе место заняла Наталья Непряева (3:42.13). Третья — Алена Баранова (3:42.75).

Лыжные гонки. Второй этап Кубка России. Женщины (спринт)

1. Вероника Степанова (3:41.58)

2. Наталья Непряева (3:42.13)

3. Алена Баранова (3:42.75)

4. Анна Грухвина (3:42.84)

5. Елизавета Пантрина (3:43.27)

На Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) Степанова завоевала золотую медаль в эстафете в составе сборной России.

Алена Баранова
Вероника Степанова
Наталья Непряева
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