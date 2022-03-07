Большунов занял первое место в Деминском полумарафоне на 25 км классическим стилем

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в Деминском полумарафоне на 25 км классическим стилем. 25-летний лыжник преодолел дистанцию за 1 час 1 минуту 40 секунд.

Второе место занял Никита Хабаров (+59 секунд). Третьим стал Артем Николаев (+1 минута и 1 секунда).

6 марта Большунов выиграл Деминский марафон на 50 км коньковым ходом. Вторым тогда стал Глеб Ретивых, третий — Рауль Шакирзянов.

Александр Большунов завоевал пять медалей на прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине: три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.