В FIS рассказали, как Непряева получит хрустальный глобус за победу в Кубке мира

Непряева получит хрустальный глобус за победу в Кубке мира через Ассоциацию лыжных видов спорта России

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что россиянка Наталья Непряева получит большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира через Ассоциацию лыжных видов спорта России.

«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы лыжникам лично, — заявили ТАСС в FIS. — Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду Непряевой, которая не может присутствовать на финальном старте сезона».

26-летняя россиянка одержала досрочную победу в общем зачете Кубка мира, но не сможет присутствовать на последнем этапе, потому что российских лыжников не допустили к участию в заключительных стартах международного сезона.