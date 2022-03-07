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Сегодня, 10:35

В FIS рассказали, как Непряева получит хрустальный глобус за победу в Кубке мира

Непряева получит хрустальный глобус за победу в Кубке мира через Ассоциацию лыжных видов спорта России
Карен Саркисян
Корреспондент

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что россиянка Наталья Непряева получит большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира через Ассоциацию лыжных видов спорта России.

«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы лыжникам лично, — заявили ТАСС в FIS. —  Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду Непряевой, которая не может присутствовать на финальном старте сезона».

26-летняя россиянка одержала досрочную победу в общем зачете Кубка мира, но не сможет присутствовать на последнем этапе, потому что российских лыжников не допустили к участию в заключительных стартах международного сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/13990561
Наталья Непряева
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