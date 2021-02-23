Большунов заболел перед чемпионатом мира, но продолжает тренировки

Научный сотрудник сборной России по лыжам Анатолий Волков рассказал «СЭ» о заболевании лидера команды Александра Большунова перед чемпионатом мира в Оберстдорфе, который стартует завтра.

— Большунов тренируется по своей программе, работает над своими нюансами. Он вообще, скажу вам, раньше времени здесь оказался. По плану он должен был сидеть на высоте 2000 в Италии до сих пор, до сегодня. Но из-за того, что он немного приболел, простуда, Юрий Викторович Бородавко решил его спустить сюда на 900 метров. Чтобы он побыстрее восстановился и отошел от болезни. Поэтому здесь он не принимал участие ни в каких стартах. Он может пробежать и спринт, и дуатлон, любую гонку. Спокойно работает по своему плану, делает свои проработки.

— Дай бог, чтобы болезнь не сказалась.

— Со стороны все выглядит нормально. Я наблюдаю, как Александр здесь делает классическим стилем ускорения, проработку в гору. Прилично, мне кажется, он в своей тарелке.

(Дмитрий Кузнецов)

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