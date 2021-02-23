Клебо: «Я не фаворит на чемпионате мира. Есть сильный русский»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не считает себя фаворитом чемпионата мира. Турнир пройдет в Оберстдорфе (Германия) с 25 февраля по 7 марта.

«Я не фаворит этого чемпионата. Для меня это довольно необычно, что, приехав на турнир, я не являюсь его фаворитом даже во время тренировок. Чувствую себя проигравшим в спринте, а на дистанции есть сильный русский и несколько других норвежцев», — приводит слова Клебо TV2.

Клебо занимает девятое место в общем зачете Кубка мира, лидирует россиянин Александр Большунов.

Напомним, что сборная Норвегии пропустила несколько этапов из-за мер предосторожности в связи с коронавирусом.

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