Специалист сборной России рассказал об итогах контрольных стартов лыжников перед чемпионатом мира

Научный сотрудник сборной России Анатолий Волков в интервью «СЭ» поделился некоторыми деталями контрольных стартов российских лыжников перед чемпионатом мира в Оберстдорфе. По их результатам в том числе тренеры команды определят окончательный состав на гонки.

— Конечно, каждый подходит к чемпионату в своем состоянии. Кто-то еще под загрузкой, но картина изменится в ближайшие дни. Вообще есть неофициальная закономерность, что те, кто выигрывают последние перед чемпионатом мира этапы Кубка, не побеждают на самом чемпионате. То есть даже те люди, у кого сейчас не слишком быстрые секунды, могут в ближайшие дни показать большой прирост. Данные старты скорее как проработка, ну и разбежаться, снять напряжение.

Но есть, конечно, и некие отборочные функции. Тренерский штаб тоже делает свои прикидки. Потому что на спринт существуют разные варианты. Костяк — Ретивых, Большунов, Устюгов, они неприкосновенны, это понятно. Среди претендентов на четвертое место есть варианты — Терентьев, Мальцев, Ардашев, и по результатам стартов однозначного вывода сделать нельзя. У нас в принципе с такой конкуренцией сложно иногда принять решение, оно принимается буквально в вечер перед гонкой.

На коньковой разделке тоже идет просмотр, могу сказать, что очень сильно себя показал Мальцев. Но кто побежит «пятнашку», он ли или еще кто-то — решать будут тренеры.

— В разделке были неприкосновенные? Большунов бежал?

— Нет. Думаю, Большунов имеет право стартовать в любой гонке. Если он от какой-то гонки откажется — уже другие спортсмены могут претендовать, объективно.

(Дмитрий Кузнецов)

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