Большунов выиграл лыжную гонку на 10 км свободным стилем на спартакиаде

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем лыжной гонки на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты 4 секунды. Для него эта победа стала 20-й подряд в нынешнем сезоне. Это его третья золотая медаль спартакиады.

Второе место в гонке занял Денис Спицов с отставанием 16,2 секунды. Третий — Савелий Коростелев (+20,1).

Сегодня, 12 февраля, лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что в командном спринте за сборную Архангельской области он выступит в паре с Большуновым. Ранее его напарником должен был быть Александр Терентьев.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация