Коростелев: «Если бы Большунов догнал, это была бы провальная гонка»

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал выступление в гонке с раздельного старта на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Коростелев показал в гонке третий результат.

— Юля Ступак сказала перед гонкой: «Ты вроде все (неудачи) собрал». Говорю: «Падений еще не было». Сказала: «Сплюнь».

— Доволен тем, как все прошло?

— Все-таки хотелось навязать борьбу Саше Большунову и бороться за первое-второе места. Но, учитывая то, как у меня проходит главный старт, я доволен. По состоянию формы мне нравится. В спринте и скиатлоне чувствовал, что можно бороться с Сашей за золото. Удивлен хорошей формой Дениса Спицова, потому что по сезону у него очень хорошо все складывалось. А как главный старт, он опять тут как тут.

— Не опасался, что Большунов тебя нагонит в разделке?

— Нет. Если бы он догнал, то это бы была провальная гонка.

— Отлегло после гонки, что не было медалей?

— Я быстрее начал отходить от неудач, чем в прошлом сезоне. Уже в субботу ходил и смеялся над всей этой ситуацией. Как можно сломать две палки за минуту гонки?

— Еще много гонок впереди. В эстафете бежишь в одной команде с Большуновым.

— Да, но без Саши Терентьева. Побежим с Горошниковым и Шемякиным. Не знаю, как по этапам. Надеюсь, что поборемся за золото, — сказал Коростелев.

Победил Александр Большунов, второе место занял Денис Спицов.