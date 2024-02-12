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12 февраля, 11:34

Истомина: «Пыталась добавлять на финишной части, но девчонки добавили чуть больше»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Мария Истомина прокомментировала свое выступление в гонке с раздельного старта на 10 км свободным стилем на Всероссийской спартакиаде-2024. По итогам гонки Истомина заняла третье место.

«Была неплохая гонка. Видимо, как-то не очень хорошо отработала финишную часть. Хотя пыталась добавлять. Но девчонки добавили чуть больше. Поэтому получилось приличное отставание на финише. Не скажу, что было вау-самочувствие. Но уже хорошее. Это меня радует — что борюсь, стараюсь добавлять по дистанции. Посмотрим, как будет в эстафетах. Там нужно будет бороться не только за себя, но и за команду», — сказала Истомина.

Победила Анастасия Кулешова, второй стала Вероника Степанова.

Всероссийская Спартакиада 2024
Мария Истомина
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