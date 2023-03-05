Большунов выиграл классический масс-старт на 50 км на турнире «Чемпионские высоты»

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Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 50 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Он преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 11,0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (+4,3). Третьим стал Сергей Устюгов (+21,0).

Лыжные гонки

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Масс-старт, 50 км, классический стиль

1. Александр Большунов — 2:06.11,0

2. Алексей Червоткин +4,3

3. Сергей Устюгов +21,0

4. Илья Семиков +46,3

5. Евгений Белов +3.07,6

6. Илья Порошкин +4.10,8

7. Александр Гребенько +4.11,3

8. Сергей Ардашев +5.04,1

9. Дмитрий Жуль +5.10,7

10. Виктор Жуль +5.55,1