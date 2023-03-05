Большунов выиграл классический масс-старт на 50 км на турнире «Чемпионские высоты»
Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 50 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
Он преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 11,0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (+4,3). Третьим стал Сергей Устюгов (+21,0).
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Масс-старт, 50 км, классический стиль
1. Александр Большунов — 2:06.11,0
2. Алексей Червоткин +4,3
3. Сергей Устюгов +21,0
4. Илья Семиков +46,3
5. Евгений Белов +3.07,6
6. Илья Порошкин +4.10,8
7. Александр Гребенько +4.11,3
8. Сергей Ардашев +5.04,1
9. Дмитрий Жуль +5.10,7
10. Виктор Жуль +5.55,1
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