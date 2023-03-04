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4 марта, 23:09

Немецкий журналист остался впечатлен уровнем организации российских соревнований по лыжным гонкам в Малиновке

Иван Торопцев
Корреспондент
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Немецкий журналист Роберт Кемпе поделился впечатлениями от турнира «Чемпионские высоты», который проходит в Малиновке.

«Честно говоря, Малиновка превзошла мои ожидания. Тут все сделано с размахом. Великолепные трассы, прекрасная организация, интересные гонки. Я думаю, что на этом комплексе можно проводить Кубок мира», — приводит «Чемпионат» слова Кемпе.

Турнир «Чемпионские высоты» проходит с 23 февраля по 5 марта. В воскресенье, 5 марта пройдет заключительная гонка — масс-старт классическим стилем у мужчин на 50 километров.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5019161-nemeckij-zhurnalist-malinovka-prevzoshla-moi-ozhidaniya-zdes-mozhno-provodit-kubok-mira.html
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