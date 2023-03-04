Немецкий журналист остался впечатлен уровнем организации российских соревнований по лыжным гонкам в Малиновке

Немецкий журналист Роберт Кемпе поделился впечатлениями от турнира «Чемпионские высоты», который проходит в Малиновке.

«Честно говоря, Малиновка превзошла мои ожидания. Тут все сделано с размахом. Великолепные трассы, прекрасная организация, интересные гонки. Я думаю, что на этом комплексе можно проводить Кубок мира», — приводит «Чемпионат» слова Кемпе.

Турнир «Чемпионские высоты» проходит с 23 февраля по 5 марта. В воскресенье, 5 марта пройдет заключительная гонка — масс-старт классическим стилем у мужчин на 50 километров.