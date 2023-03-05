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Сегодня, 13:00

Устюгов: «Впереди чемпионат России, тоже важный турнир. К нему надо подводиться»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Сергей Устюгов в коментарии «СЭ» заявил, что надеется, что ему повезет на чемпионате России.

— Впереди чемпионат России, тоже важный турнир. К нему надо подводиться.

— Главное, чтобы пруха осталась к чемпионату России. Если ее не будет, это будет очень грустно.

— Не много крупных турниров в этом сезоне. Опять сейчас подводиться.

— Так, а что подводиться? Сейчас отдохнуть и все. Я думал, как. Сегодня мы сядем в поезд. Боялся, что заклинит спину, и я буду ехать на обезболах. Завтра вечером только домой приеду. Но пока все нормально.

— Но не боковушка же в плацкарте?

— Не знаю, что там у нас, как билеты взяли. Завтра полечу домой, к семье. Рад этому. С 5 января готовился к чемпионату России. В итоге к чемпионским высотам подготовится, а не к чемпионату России. Надеюсь, пруха останется еще раз повторить.

Устюгов занял третье место на классическом масс-старте на 50 км на турнире «Чемпионские высоты», отстав от победителя забега на 21,0 секунду. На первом месте — Александр Большунов с результатом 2 часа 6 минут 11,0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (+4,3).

Сергей Устюгов
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