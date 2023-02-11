Большунов стал победителем гонки «Лыжня России» в Москве

Российский лыжник Александр Большунов выиграл массовую гонку «Лыжня России», которая состоялась в Москве в субботу, 11 февраля.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 17,22 секунды.

Вторую строчку занял Рауль Шакирзянов, на третьей — Руслан Аблязизов. Оба лыжника показали результат на минуту хуже, чем у Большунова.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель многодневки «Тур де Ски» и обладатель Кубка мира.