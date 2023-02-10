«Лыжню России» из-за погодных условий перенесли из Воронежа

Организаторы «Лыжни России» перенесли из-за погодных условий традиционную гонку из Воронежа в районный центр, город Бутурлиновка, сообщает сайт правительства региона. Причина переноса — отсутствие снега в Воронеже.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями областная гонка в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая по регламенту должна была состояться в Воронеже и четырех районах региона, пройдет 18 февраля в Бутурлиновке», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в гонке примут участие лыжники со всей области.