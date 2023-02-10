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Сегодня, 11:47

«Лыжню России» из-за погодных условий перенесли из Воронежа

Иван Шитик
Корреспондент
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Организаторы «Лыжни России» перенесли из-за погодных условий традиционную гонку из Воронежа в районный центр, город Бутурлиновка, сообщает сайт правительства региона. Причина переноса — отсутствие снега в Воронеже.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями областная гонка в рамках XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая по регламенту должна была состояться в Воронеже и четырех районах региона, пройдет 18 февраля в Бутурлиновке», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в гонке примут участие лыжники со всей области.

Источник: https://www.govvrn.ru/
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