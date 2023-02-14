Лыжник Пушкин не вернется в спорт после отбытия дисквалификации за допинг
Тренер лыжника Василия Пушкина Николай Счастливый сообщил, что спортсмен не планирует возобновлять карьеру после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Он не вернется», — цитирует Счастливого ТАСС.
Пушкин был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством в 2019 году на четыре года после того, как в его пробе было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин. Срок его наказания истек 12 февраля 2023 года.
Источник: https://tass.ru/sport/17047339
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