Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:17

Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России, в тройке Семиков и Спицов, Устюгов — шестой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Большунов.
Фото Reuters

Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на 15 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

Вторым пришел Илья Семиков. Третье место у Дениса Спицова.

Сергей Устюгов занял шестое место по итогам гонки.

Итоги гонки преследования классическим стилем на 15 км, 3-й этап Кубка России:

1. Александр Большунов — 39 минут 21,9 секунды

2. Илья Семиков — 40 минут 20,5 сек.

3. Денис Спицов — 40 минут 21,7 сек.

4. Артем Мальцев — 40 минут 41,3 сек.

5. Алексей Червоткин — 41 минута 30,1 сек.

6. Сергей Устюгов — 42 минуты 25,5 сек.

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Артем Мальцев
Денис Спицов
Илья Семиков
Сергей Устюгов
2
1
Читайте также
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова выиграла женский пасьют на третьем этапе Кубка России в Чусовом

Большунов, Семиков и Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости