Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России, в тройке Семиков и Спицов, Устюгов — шестой
Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на 15 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
Вторым пришел Илья Семиков. Третье место у Дениса Спицова.
Сергей Устюгов занял шестое место по итогам гонки.
Итоги гонки преследования классическим стилем на 15 км, 3-й этап Кубка России:
1. Александр Большунов — 39 минут 21,9 секунды
2. Илья Семиков — 40 минут 20,5 сек.
3. Денис Спицов — 40 минут 21,7 сек.
4. Артем Мальцев — 40 минут 41,3 сек.
5. Алексей Червоткин — 41 минута 30,1 сек.
6. Сергей Устюгов — 42 минуты 25,5 сек.
Новости