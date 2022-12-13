Устюгов не угнался за Большуновым. Гонку преследования Сан Саныч мог выиграть и с мешком на спине

Итоги взрывного этапа Кубка России в Чусовом.

Гонками преследования завершился третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Несмотря на отсутствие нормальных трансляций гонок, соревнования в Чусовом получились жарче, чем на первых двух этапах в Вершине Теи. Атмосферу разогрели Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Большунов не заметил преследователей

Первые два этапа в Хакасии Большунов боролся с молодым Савелием Коростелевым. 19-летний лыжник выиграл три спринта из трех в Вершине Теи, а после отправился готовиться к Российско-китайским молодежным играм. Но на его место приехал более серьезный раздражитель для Сан Саныча — Сергей Устюгов, который этапы в Вершине Теи пропускал.

Интерес больше вызывали не сами гонки, которые можно было увидеть лишь в зависающих любительских трансляциях с телефона, а то, что говорили лыжники после финиша. Если про Коростелева Большунов всегда высказывался уважительно и спокойно, то Лосенку, как называют Устюгова, он спуску не давал.

Но первым трешток начал Сергей. Он выиграл коньковый спринт в Чусовом и потроллил проигравших: «Летом меня некоторые называли мешком... И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» — цитирует Устюгова «Чемпионат».

Большунов такое, конечно, мимо ушей пропустить не мог. На следующий день выиграл коньковую разделку, жестко ответив Устюгову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово. Сергей хоть и с региональной командой готовится, но тоже сборник, тоже получает зарплату. Также сейчас нет большой разницы: готовиться в сборной команде или в региональной».

В программе этапа оставалась гонка преследования классикой, которую разделал выходной день. Накануне старта Большунов чувствовал себя максимально уверенно. В своих соцсетях он выложил видео, на котором тащит огромный мешок за спиной, и подписал: «В тему последним новостям».

Понять эту уверенность Сан Саныча можно. В гонке преследования очередность старта и гандикапы определялись по итогам спринта и разделки. Таким образом, Большунов уходил в гонку, имея 55 секунд преимущества над Устюговым. А ведь бежать надо было классическим ходом, который не так прокачан у Сергея.

Предстартовые ожидания подтвердились на финише. На контрольных отсечках Устюгов отдалялся все дальше и от Большунова, и от медалей в гонке преследования. Хедлайнеров этапа разделили 3 минуты и четыре лыжника в итоговом протоколе: Александр — первый, Сергей — шестой. Серебро досталось Илье Семикову, бронза у Дениса Спицова.

Тройка призеров не упустила шанс еще раз подколоть Устюгова. Они устроили перфоманс на церемонии награждения. Большунов, Семиков и Спицов, те самые лыжники сборной и «мешки», поднимались на пьедестал в мешках. Устюгов тоже был на награждении и воспринял происходящее с улыбкой.

После Лосенок записал видео для своих соцсетей. В нем он выступил без резких слов. Устюгов рассказал, что всем доволен, ведь планировал бежать только одну гонку — спринт. На следующем этапе он собирается выступить только в этой дисциплине.

Хет-трик Степановой

В женских соревнованиях в Чусовом не было так же весело и остро. Из-за недомогания этап пропускала действующий обладатель Кубка мира Наталья Непряева. Также не может справиться с последствиями болезней олимпийская чемпионка Юлия Ступак, которую до конца года мы на старте, скорее всего, не увидим.

В результате Вероника Степанова осталась без серьезной конкуренции. Главная интрига, наверное, заключалась в том, сможет ли она взять первое золото в классической гонке. На этапе в Чусовом для этого были все возможности. Выиграв коньковые спринт и разделку, Вероника получила громадное преимущество в гонке преследования: 1 минуту 24 секунды — от стартующей второй Марии Истоминой, 1 минуту 40 секунд — от третьей Екатерины Смирновой.

Гонка преследования подтвердила то, что было видно на старте сезона: Степанова серьезно добавила в классическом ходе. На финише ее преимущество только выросло: 1 минута 58 секунд — от Истоминой, 2 минуты 21 секунда — от Смирновой. Вероника забирает максимум за этап и уверенно лидирует в общем зачете Кубка России.

Дальше лыжники отправляются в Кирово-Чепецк. Там уже должна вернуться в строй Наталья Непряева, да и гонки больше классических — две из трех. Сможет ли Степанова составить в них конкуренцию Непряевой?

Остается еще вопрос: увидят ли эти гонки телезрители? Кажется, снова придется смотреть эфиры в чьих-то телефонных камерах. Пока правообладатель трансляций конкретики не дает.

Этап в Чусовом

Гонка преследования (К)

Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 39.21,9

2. Илья Семиков — 58,6

3. Денис Спицов — 59,8

Женщины, 10 км

1. Вероника Степанова — 29.25,2

2. Мария Истомина — 1.58,3

3. Екатерина Смирнова — 2.21, 8