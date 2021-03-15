Большунов с юмором ответил на вопрос о незнании иностранных языков
Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» отметил, что журналисты могли бы ему помочь в изучении английского языка.
«Иностранные языки? Да это вы, журналисты, не хотите меня учить английскому. Пришли бы ко мне, час позанимались, а вы — интервью-интервью», — ответил Большунов.
14 марта Йоханнес Клебо в интервью TV 2 заявил, что его общению с Большуновым мешает незнание россиянином английского языка.
Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1326155_Ne_obrashhaju_vnimanija_na_dengi_Ekskluzivnoje_intervju_Bolshunova_ob_itogah_sezona_blagotvoritelnosti_i_tredbane_za_120_tysach_jevro
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