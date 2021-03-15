Большунов с юмором ответил на вопрос о незнании иностранных языков

Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» отметил, что журналисты могли бы ему помочь в изучении английского языка.

«Иностранные языки? Да это вы, журналисты, не хотите меня учить английскому. Пришли бы ко мне, час позанимались, а вы — интервью-интервью», — ответил Большунов.

14 марта Йоханнес Клебо в интервью TV 2 заявил, что его общению с Большуновым мешает незнание россиянином английского языка.

Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.