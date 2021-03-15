Чемпион мира Кершоу назвал фаворита следующего лыжного марафона на ЧМ

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу 15 марта в подкасте FasterSkier высказал свое мнение о фаворите следующего марафона на чемпионате мира-2023.

«Я пока для себя не решил, насколько ситуация на финише марафона в Оберстдорфе справедливая в плане решения жюри. Да, Клебо поступил благодарно, отозвав апелляцию, но для себя он остался победителем. Думаю, уже на следущем ЧМ он будет главным фаворитом, видно, как Йоханнес начал добавлять на длинных дистанциях», — считает Кершоу.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото. Норвежская сторона подала апелляцию на решение жюри, но потом отозвала ее.

Девон Кершоу — чемпион мира-2011 в командном спринте, участник четырех Олимпиад.

Чемпионат мира-2023 по лыжным видам спорта пройдет в словенской Планице.