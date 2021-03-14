Клебо рассказал, что ему мешает общению с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему не общается с российским спортсменом Александром Большуновым.

«У нас нет возможности общаться друг с другом. Я не говорю по-русски, а Большунов — по-норвежски. Английский он тоже не знает. Поэтому это сложно», — цитирует Клебо TV2.

13 марта Йоханнес Клебо стал вторым в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в Энгадине с отставанием в 18,4 секунды. Победу в гонке одержал россиянин Александр Большунов, ушедший в отрыв за несколько километров до финиша. Третьим стал Пол Голберг (+18,9).