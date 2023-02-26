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Большунов: «Иностранцев накажут, если они скажут, что нас не хватает на турнирах. Мы все понимаем, нет смысла обижаться»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как относится к тому, что иностранные спортсмены не поддерживают россиян на фоне отстранения от международных турниров.

— Есть люди, которые поддерживают вас, пишут?

— Есть один человек, который работает и находится на чемпионате мира, и меня поддерживает. Понятно, что о них лучше не говорить. Но есть люди, которые поддерживают и всегда ждут нашего возвращения.

— А спортсмены пишут?

— Какой им смысл писать. Нас нет — им проще будет. Сами понимаете, с нами им сложнее будет попадать в топ-3.

— Норвежские журналисты жалеют, что нет русских. Говорят, что и спортсмены жалеют, но сказать об этом не могут.

— Ну да, так и есть. Это правильная позиция. Все могут говорить, но за это будет наказание. Мы все же понимаем. Нет смысла ни на кого обижаться.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских гонщиков от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. В данный момент в Планице (Словения) проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, в котором россияне не могут принять участие из-за отстранения.

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