Вяльбе похвалила Устюгова за выступления на «Чемпионских высотах»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Устюгов в этом году удивил. На ваш взгляд, какие у него перспективы на сезон?

— Он вообще в самом начале сезона заявлял, что готовится к чемпионату страны, хочет там выиграть. Думаю, он продолжает это делать. Делает это успешно, хорошо. Молодец!

Устюгов выиграл в классическом спринте и вместе с Рифатом Сафиуллиным занял четвертое место в командном спринте.