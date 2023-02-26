Вяльбе похвалила Устюгова за выступления на «Чемпионских высотах»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
— Устюгов в этом году удивил. На ваш взгляд, какие у него перспективы на сезон?
— Он вообще в самом начале сезона заявлял, что готовится к чемпионату страны, хочет там выиграть. Думаю, он продолжает это делать. Делает это успешно, хорошо. Молодец!
Устюгов выиграл в классическом спринте и вместе с Рифатом Сафиуллиным занял четвертое место в командном спринте.
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