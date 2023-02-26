Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:08

Вяльбе похвалила Устюгова за выступления на «Чемпионских высотах»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

— Устюгов в этом году удивил. На ваш взгляд, какие у него перспективы на сезон?

— Он вообще в самом начале сезона заявлял, что готовится к чемпионату страны, хочет там выиграть. Думаю, он продолжает это делать. Делает это успешно, хорошо. Молодец!

Устюгов выиграл в классическом спринте и вместе с Рифатом Сафиуллиным занял четвертое место в командном спринте.

Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
2
0
Читайте также
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе оценила командный спринт у женщин на «Чемпионских высотах»

Большунов: «Иностранцев накажут, если они скажут, что нас не хватает на турнирах. Мы все понимаем, нет смысла обижаться»
Новости
RSS RSS
Все новости