Большунов отреагировал на решение FIS запретить российским лыжникам выступать на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) о запрете россиянам и белорусам выступать на всех уровнях соревнований. Отстранение введено до конца международного сезона из-за ситуации на Украине.

«Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было, — будем им довольствоваться», — приводит слова Большунова сайта matchtv.tu.

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, а также серебро и бронзу. В зачете Кубка мира россиянин уступил норвежцу Йоханнесу Клебо, который досрочно гарантировал себе «Хрустальный глобус».

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2021/22. Из-за этого лыжники пропустят два этапа в Норвегии и один в Швеции, ранее также был отменен финальный этап в Тюмени.