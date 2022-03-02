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Сегодня, 13:39

ТАСС: санкции FIS не коснутся Вяльбе

Сергей Разин
корреспондент

Санкции Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении россиян не затрагивают члена совета организации и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

«На текущий момент решение FIS распространяется на команды и спортсменов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

Источник: https://tass.ru/sport/13929891
Елена Вяльбе
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