ТАСС: санкции FIS не коснутся Вяльбе

Санкции Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении россиян не затрагивают члена совета организации и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.

«На текущий момент решение FIS распространяется на команды и спортсменов», — говорится в заявлении пресс-службы.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.