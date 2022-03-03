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Сегодня, 13:33

«В FIS консультировались с МОК, но выстоять было невозможно». Вяльбе — о запрете российским лыжникам выступать на Кубке мира

Вяльбе высказалась о запрете российским лыжникам выступать на Кубке мира
Иван Торопцев
Корреспондент

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к решению Международной федерации лыжных гонок (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации до конца сезона-2021/22.

«Кроме обиды ничего не было. Обидно, человек занимается спортом, его главная задача — представлять вид спорта на соревнованиях. Отношения к политике мы не имеем. Это истерия, федерации были под давлением МОК.

FIS консультировалась с МОК, но выстоять было невозможно. Кто платит, тот и заказывает музыку. Нас там не любили, не любят и, скорее всего, любить не будут», — приводит слова Вяльбе сайт matchtv.ru.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

Источник: https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1546585_FIS_konsultirovalas_s_MOK_no_vystojat_bylo_nevozmozhno__Valbe_o_zaprete_rossijskim_lyzhnikam_vystupat_na_KM
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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