Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к решению Международной федерации лыжных гонок (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под эгидой организации до конца сезона-2021/22.

«Кроме обиды ничего не было. Обидно, человек занимается спортом, его главная задача — представлять вид спорта на соревнованиях. Отношения к политике мы не имеем. Это истерия, федерации были под давлением МОК.



FIS консультировалась с МОК, но выстоять было невозможно. Кто платит, тот и заказывает музыку. Нас там не любили, не любят и, скорее всего, любить не будут», — приводит слова Вяльбе сайт matchtv.ru.

Во вторник FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.