Большунов опередил Устюгова в борьбе за победу в спринте классикой на этапе Кубка России

Лыжник Александр Большунов стал победителем в классическом спринте на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Вторым стал Сергей Устюгов (отставание 2,50 секунды), третьим финишировал Александр Терентьев (2,99).

В воскресенье, 18 декабря у мужчин и женщин пройдут гонки с раздельным стартом классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России

Спринт, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 4.10,39

2. Сергей Устюгов — отставание 2,50

3. Александр Терентьев — 2,99

4. Илья Семиков — 3,37

5. Алексей Червоткин — 3,56

6. Глеб Ретивых — 7,00