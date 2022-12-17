Большунов опередил Устюгова в борьбе за победу в спринте классикой на этапе Кубка России
Лыжник Александр Большунов стал победителем в классическом спринте на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Вторым стал Сергей Устюгов (отставание 2,50 секунды), третьим финишировал Александр Терентьев (2,99).
В воскресенье, 18 декабря у мужчин и женщин пройдут гонки с раздельным стартом классическим стилем.
Лыжные гонки. Кубок России
Спринт, классический стиль. Мужчины
1. Александр Большунов — 4.10,39
2. Сергей Устюгов — отставание 2,50
3. Александр Терентьев — 2,99
4. Илья Семиков — 3,37
5. Алексей Червоткин — 3,56
6. Глеб Ретивых — 7,00
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