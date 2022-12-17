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Сегодня, 15:07

Свищев — о невключении Большунова в номинацию «Спортсмен года» по версии АIPS: «Это непрофессионализм, который потом аукнется»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский лыжник Александр Большунов не попал в число лучших спортсменов года по версии АIPS.

«Очень странно! Как можно забыть про человека, который рвал многих лыжников на стартах? Большунов принес не только победы российскому спорту, но и внес интригу, разнес монополию норвежцев. Не знаю, как его можно было забыть. Это все равно, что забыть МОК. Думаю, это целенаправленная русофобская работа наших «товарищей». Все прекрасно понимают, что Большунов — один из величайших лыжников и спортсменов современности. Забыть его невозможно! Нет им за это прощения. Это непрофессионализм, который им потом аукнется», — сказал Свищев «СЭ».

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) представила номинантов на призы «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Команда года». Среди претендентов на награды нет ни одного представителя России.

Александр Большунов
Дмитрий Свищев
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