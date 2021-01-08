Большунов — о победе на 6-м этапе «Тур де Ски»: «Борьба была до самых последних метров»
16:14
Российский лыжник Алексей Большунов прокомментировал свою победу на шестом этапе многодневки «Тур де Ски».
«Сегодня идеальные условия: мороз, идеально подготовленная трасса. Сегодня было реально сложно от кого-то убежать, борьба была до самых последних метров, и на финише все решилось. Рад, что смог выиграть в такой борьбе», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
24-летний спортсмен выиграл масс-старт классическим ходом на 15 км. Время Большунова — 41.33,7.
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