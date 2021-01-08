Российский лыжник Алексей Большунов прокомментировал свою победу на шестом этапе многодневки «Тур де Ски».

«Сегодня идеальные условия: мороз, идеально подготовленная трасса. Сегодня было реально сложно от кого-то убежать, борьба была до самых последних метров, и на финише все решилось. Рад, что смог выиграть в такой борьбе», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

24-летний спортсмен выиграл масс-старт классическим ходом на 15 км. Время Большунова — 41.33,7.