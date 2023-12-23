Большунов одержал 11-ю победу подряд на Кубке России
Александр Большунов и Вероника Степанова стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Большунов показал результат 3 минуты 40,23 секунды и выиграл 11-ю гонку подряд на турнире.
Второе место у мужчин занял Савелий Коростелев (+0,89 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+1,31).
Результат Степановой на турнире составил 3 минуты 10,90 секунды. Вторую строчку заняла Анастасия Фалеева (+2,18), третью — Елизавета Пантрина (+2,59).
24 декабря на четвертом этапе Кубка России пройдет скиатлон.
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