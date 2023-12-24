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Кубок России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию гонок 24 декабря в прямом эфире

IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 завершается 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Большунов.
Фото Reuters

IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. В программе соревнований 24 декабря, в воскресенье, скиатлон. Публикуем расписание лыжных гонок и трансляций на 24 декабря.

Расписание IV Этапа Кубка России по лыжным гонкам на 24 декабря

24 декабря, воскресенье

10.30. Скиатлон 15 км. Женщины

11.30. Скиатлон 30 км. Мужчины

Соревнования в прямом эфире можно смотреть на YouTube канале «На лыжи live».

Все результаты предыдущих соревновательных дней смотрите в материале «СЭ».

V Этап Кубка России пройдет в Казани с 11 по 14 января 2024 года.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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