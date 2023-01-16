Белорусские лыжники считают, что уровень Кубка России не уступает Кубку мира

Белорусские лыжники Егор Шпунтов и Анна Королева, выступавшие на этапе Кубка России в Сыктывкаре, в интервью «СЭ» сравнили этот турнир с Кубком мира.

Анна Королева: — Западения мотивации после отстранения у меня не было. Потому что я знаю, что русские девочки в любом случае сильнейшие, они чемпионки Олимпийских игр. И мы сейчас ездим по этапам Кубка России, и на всех соревнованиях такая конкуренция... Не то что у нас в Беларуси, где всего несколько человек. В любом случае интересно. Борьба очень увлекательная.

— Не хуже Кубка мира?

— Для меня не хуже. На Кубке мира я была далековато, а сейчас побороться с сильнейшими русскими девочками — очень хороший шанс. Подтянуться поближе, посмотреть, изучить. Я только в этом году выучила девочек, их очень много. (смеется) Теперь знаю примерно, кто как бежит.

Егор Шпунтов: — Все равно здесь бегать приятно. Соревнования по конкурентности не уступают Кубку мира. Здесь очень высокая конкуренция, плотные результаты. В Беларуси у нас скоро чемпионат, но меньше стартов, после Красногорска приехали, был небольшой перерыв, у себя отбегали и в Сыктывкар поехали.