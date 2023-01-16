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Сегодня, 19:05

Белорусские лыжники — об отстранении вместе с Россией: «Под одну гребенку попали»

Белорусские лыжники высказались об отстранении своей сборной от международных соревнований
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусские лыжники Егор Шпунтов и Анна Королева, выступавшие на этапе Кубка России в Сыктывкаре, в интервью «СЭ» высказались об отстранении своей сборной от международных соревнований.

— Наверное, в вашем случае по поводу отстранения еще меньше понимания, чем России. За что вообще?

Егор Шпунтов: — Спорт по идее вне политики должен оставаться, но в реальности это, видимо, не так.

— Вы сейчас выступаете в надежде, что все это разрешится?

— Да, конечно. Форму все равно терять нельзя, хочется выступать в соревнованиях.

— А вам говорят о каком-то прогрессе у белорусов с возвращением на соревнования?

— Думаю, если будут возвращать, то всех вместе. Есть какие-то подвижки в других видах спорта — в боксе, плавании. Надеюсь, что и у нас что-то изменится в этом плане.

— Ваше отстранение кажется еще менее справедливым, чем России, если можно сравнивать эти категории.

Анна Королева: — Возможно. Попали под одну гребенку. Но ничего не поделаешь.

Анна Королева. «Уровень не уступает Кубку мира». Кубок России по лыжам стал действительно международным
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