«Уровень не уступает Кубку мира». Кубок России по лыжам стал действительно международным

Белорусы подбираются все ближе к медалям на российских лыжных соревнованиях.

В этом сезоне Россия и Белоруссия (белорусы предпочитают название «Беларусь») сблизились в спорте, чтобы облегчить тяготы от международного отстранения. В биатлоне на Кубке Содружества белорусские биатлонисты регулярно заезжали в медали и выигрывали — и Динара Алимбекова, и Антон Смольский. Что было неудивительно — в конце концов, на последних Олимпиадах и чемпионате мира-2021 белорусы брали медали и почти не отстают по результатам.

Белорусы скоро будут забирать призовые места у русских лыжников?

В лыжах обстоятельства все-таки отличаются. Белорусы со времен Сергея Долидовича больших успехов не добивались.

И вот неожиданно на Кубке России в Сыктывкаре грянули сразу две сенсации — Анна Королева едва не добралась до подиума на этапе, где присутствовали Наталья Непряева и Вероника Степанова. Анна стала одним из мемов этапа — дикторы по стадиону называли ее Королева Анна, а не Королёва, что придавало особый статус этой лыжнице. Учитывая то, что соревновались белорусы инкогнито — они есть в стартовых протоколах, но отсутствуют в итоговых.

На этапе выступали три белорусских участника — мужчины Егор Шпунтов и Егор Казаринов высоко не забирались, оставшись за пределами трех первых десятков. А вот та самая Королёва выступила действительно по-королевски, пробилась в финал спринта, где стала шестой, а в разделке на 10 километров стала четвертой, уступив 23 секунды бронзовой Анастасии Прокофьевой. За весь предыдущий олимпийский цикл белорусские девушки на Кубке мира заработали 22 очка, ни разу не зайдя в топ-100 общего зачета сезона. В прошлом сезоне — ни одного. Сейчас, кажется, у них растет новая звезда, которая сделала Кубок России по-настоящему международным. Елена Вяльбе говорила в интервью «СЭ», что не против международного статуса Кубка России. Может быть, и другим странам стоит присмотреться? Всяко лучше, чем ездить по дорогим этапам Кубка мира в Норвегии и Альпах и плестись на 60-х местах. Тем более что белорусы уровнем конкуренции довольны.

Анна Королева

— Анна, ожидали от себя таких мест — шестое, четвертое?

— Конечно, я от себя такого не ожидала. Обычно я была подальше. Но не переставала верить в себя, скажем так (смеется).

— Ваше отстранение кажется еще менее справедливым, чем России, если можно сравнивать эти категории.

— Возможно. Попали под одну гребенку. Но ничего не поделаешь.

— Не было у вас западения мотивации?

— Нет. Потому что я знаю, что русские девочки в любом случае сильнейшие, они — чемпионки Олимпийских игр. И мы сейчас ездим по этапам Кубка России, и на всех соревнованиях такая конкуренция... Не то что у нас в Беларуси, где всего несколько человек. В любом случае интересно. Борьба очень увлекательная.

— Не хуже Кубка мира?

— Для меня не хуже. На Кубке мира я была далековато, а сейчас побороться с сильнейшими русскими девочками — очень хороший шанс. Подтянуться поближе, посмотреть, изучить. Я только в этом году выучила девочек, их очень много (смеется). Теперь знаю примерно, кто как бежит.

— Здорово, что вы своими результатами делаете турнир международным. Люди хоть узнают, что у нас белорусы бегают.

— Да-да! Нас мало, но мы стараемся не отставать.

— Скажите, а вас взбесит, если я напишу в тексте «Белоруссия»?

— Есть такое (смеется). «Белоруссия» вообще не очень звучит.

— Простите, Анна.

Белорусские спортсмены. skisport.by

Егор Шпунтов

— Сложно вообще было договориться об участии в Кубке России?

— Нет, нас же так же отстранили, как и российскую команду. Никаких сложностей договориться, думаю, не было. У наших федераций хорошие тесные отношения.

— Наверное, в вашем случае по поводу отстранения еще меньше понимания, чем России. За что вообще?

— Спорт по идее вне политики должен оставаться, но в реальности это, видимо, не так. Все равно здесь [в Сыктывкаре] бегать приятно. Соревнования по конкурентности не уступают Кубку мира. Здесь очень высокая конкуренция, плотные результаты. В Беларуси у нас скоро чемпионат, но меньше стартов, после Красногорска приехали, был небольшой перерыв, у себя отбегали и в Сыктывкар поехали.

— Здорово бегаете. Анна Королева вообще четвертая, шестая.

— Да-да (улыбается).

— Вы сейчас выступаете в надежде, что все это разрешится?

— Да, конечно. Форму все равно терять нельзя, хочется выступать в соревнованиях.

— А вам говорят о каком-то прогрессе у белорусов с возвращением на соревнования?

— Думаю, если будут возвращать, то всех вместе. Есть какие-то подвижки в других видах спорта — в боксе, плавании. Надеюсь, что и у нас что-то изменится в этом плане.

Маркус Крамер говорит, что на это надеются большинство иностранцев. Ваши слова да Баху в уши.