«Уровень не уступает Кубку мира». Кубок России по лыжам стал действительно международным
В этом сезоне Россия и Белоруссия (белорусы предпочитают название «Беларусь») сблизились в спорте, чтобы облегчить тяготы от международного отстранения. В биатлоне на Кубке Содружества белорусские биатлонисты регулярно заезжали в медали и выигрывали — и Динара Алимбекова, и Антон Смольский. Что было неудивительно — в конце концов, на последних Олимпиадах и чемпионате мира-2021 белорусы брали медали и почти не отстают по результатам.
Белорусы скоро будут забирать призовые места у русских лыжников?
В лыжах обстоятельства все-таки отличаются. Белорусы со времен Сергея Долидовича больших успехов не добивались.
И вот неожиданно на Кубке России в Сыктывкаре грянули сразу две сенсации — Анна Королева едва не добралась до подиума на этапе, где присутствовали Наталья Непряева и Вероника Степанова. Анна стала одним из мемов этапа — дикторы по стадиону называли ее Королева Анна, а не Королёва, что придавало особый статус этой лыжнице. Учитывая то, что соревновались белорусы инкогнито — они есть в стартовых протоколах, но отсутствуют в итоговых.
На этапе выступали три белорусских участника — мужчины Егор Шпунтов и Егор Казаринов высоко не забирались, оставшись за пределами трех первых десятков. А вот та самая Королёва выступила действительно по-королевски, пробилась в финал спринта, где стала шестой, а в разделке на 10 километров стала четвертой, уступив 23 секунды бронзовой Анастасии Прокофьевой. За весь предыдущий олимпийский цикл белорусские девушки на Кубке мира заработали 22 очка, ни разу не зайдя в топ-100 общего зачета сезона. В прошлом сезоне — ни одного. Сейчас, кажется, у них растет новая звезда, которая сделала Кубок России по-настоящему международным. Елена Вяльбе говорила в интервью «СЭ», что не против международного статуса Кубка России. Может быть, и другим странам стоит присмотреться? Всяко лучше, чем ездить по дорогим этапам Кубка мира в Норвегии и Альпах и плестись на 60-х местах. Тем более что белорусы уровнем конкуренции довольны.
Анна Королева
— Анна, ожидали от себя таких мест — шестое, четвертое?
— Конечно, я от себя такого не ожидала. Обычно я была подальше. Но не переставала верить в себя, скажем так (смеется).
— Ваше отстранение кажется еще менее справедливым, чем России, если можно сравнивать эти категории.
— Возможно. Попали под одну гребенку. Но ничего не поделаешь.
— Не было у вас западения мотивации?
— Нет. Потому что я знаю, что русские девочки в любом случае сильнейшие, они — чемпионки Олимпийских игр. И мы сейчас ездим по этапам Кубка России, и на всех соревнованиях такая конкуренция... Не то что у нас в Беларуси, где всего несколько человек. В любом случае интересно. Борьба очень увлекательная.
— Не хуже Кубка мира?
— Для меня не хуже. На Кубке мира я была далековато, а сейчас побороться с сильнейшими русскими девочками — очень хороший шанс. Подтянуться поближе, посмотреть, изучить. Я только в этом году выучила девочек, их очень много (смеется). Теперь знаю примерно, кто как бежит.
— Здорово, что вы своими результатами делаете турнир международным. Люди хоть узнают, что у нас белорусы бегают.
— Да-да! Нас мало, но мы стараемся не отставать.
— Скажите, а вас взбесит, если я напишу в тексте «Белоруссия»?
— Есть такое (смеется). «Белоруссия» вообще не очень звучит.
— Простите, Анна.
Егор Шпунтов
— Сложно вообще было договориться об участии в Кубке России?
— Нет, нас же так же отстранили, как и российскую команду. Никаких сложностей договориться, думаю, не было. У наших федераций хорошие тесные отношения.
— Наверное, в вашем случае по поводу отстранения еще меньше понимания, чем России. За что вообще?
— Спорт по идее вне политики должен оставаться, но в реальности это, видимо, не так. Все равно здесь [в Сыктывкаре] бегать приятно. Соревнования по конкурентности не уступают Кубку мира. Здесь очень высокая конкуренция, плотные результаты. В Беларуси у нас скоро чемпионат, но меньше стартов, после Красногорска приехали, был небольшой перерыв, у себя отбегали и в Сыктывкар поехали.
— Здорово бегаете. Анна Королева вообще четвертая, шестая.
— Да-да (улыбается).
— Вы сейчас выступаете в надежде, что все это разрешится?
— Да, конечно. Форму все равно терять нельзя, хочется выступать в соревнованиях.
— А вам говорят о каком-то прогрессе у белорусов с возвращением на соревнования?
— Думаю, если будут возвращать, то всех вместе. Есть какие-то подвижки в других видах спорта — в боксе, плавании. Надеюсь, что и у нас что-то изменится в этом плане.
Маркус Крамер говорит, что на это надеются большинство иностранцев. Ваши слова да Баху в уши.