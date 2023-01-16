Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:43

Тихонов заявил, что Шемякин должен публично извиниться перед Вяльбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова лыжника Алексея Шемякина, который остался недоволен лишением медали за третье место в гонке на этапе Кубка России.

«Такие ситуации нужно решать между собой, а не выносить их на всеобщее обозрение, он же мужчина. Тем более, если это не какой-то серьезный вопрос вроде рукоприкладства. Я поговорил с Еленой Валерьевной и еще с одним тренером, который при этом присутствовал. Она ничего подобного не говорила и даже не видела его. А у него это не первый случай, когда он врет. По результатам его можно было привлекать — это мое мнение. Он такого скандального плана товарищ. Она ничего такого не говорила, а он извинился. И корреспондент, который все это дал, тоже должен был, напечатать опровержение. И еще Вяльбе сказала: «В моем лексиконе нет такого слова — лошара». Он должен ответить за свои слова и извиниться публично. Сто процентов, Вяльбе права и ничего такого она не говорила. А в протоколе стоит окончательное решение. На бронзу он не потянул», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Шемякин в интервью «СЭ» сказал: «Вяльбе на награждении такая говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто». Позже лыжник выступил с опровержением своих слов, сказав в интервью ТАСС: «Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация».

После 15-километровой гонки на Этапе Кубка России в Сыктывкаре Шемякин и Илья Порошкин показали одинаковой время. Первоначально по стадиону объявили, что будет вручено две бронзовые медали, так как их результаты «до миллисекунд одинаковые». Однако через некоторое время все же было принято решение о том, что лыжник из Коми единолично получит бронзу.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-lyzhnik-shemyakin-dolzhen-otvetit-za-svoi-slova-i-izvinitsya-publichno-pered-vyalbe-220274/
Александр Тихонов
1
0
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев прокомментировал решение Шемякина опровергнуть свои слова, сказанные о Вяльбе

Белорусские лыжники считают, что уровень Кубка России не уступает Кубку мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости