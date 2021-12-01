Александр Легков считает, что российским лыжникам пойдет на пользу отсутствие Клебо

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о его возможном снятии со второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за отказа носить на своей форме логотип спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

«Не знаю, какие у него обязательства, какие у него мысли на этот счет. У Клебо есть свои спонсоры. Подобная ситуация в нашей федерации не может возникнуть. Мне без разницы, побежит он или нет, нашим лыжникам будет только на пользу его отсутствие в Лиллехаммере. Но если он будет бежать, с точки зрения конкуренции это красиво. Его присутствие делает гонку престижнее, ведь он лидер мирового лыжного спорта. Российские лыжники все четко обговаривают с федерацией, либо ведется совместная история, либо нет. Как они там решат, не знаю. Такие моменты вроде возникали, если не ошибаюсь, у Петтера Нортуга с норвежской федерацией, но там нашли компромисс. Не думаю, что Норвегия будет жертвовать лидером кубка мира по лыжам, найдут решение. С ним и без него шансы у наших на победу есть», — сказал Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Йоханнес Клебо отказывается выступать на соревнованиях в форме с логотипом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Этап Кубка мира в Лиллехаммере пройдет с 3 по 5 декабря.