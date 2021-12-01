Бородавко ответил лыжнику Кершоу, который высказался о допинговых проблемах тренера
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал экс-канадского лыжника Девона Кершоу, который ранее высказался о последних успехах российских лыжников.
«Мне очень нравятся эти борцы за справедливость. Пусть они сначала напишут, сколько терапевтических исключений у них было во время их стартов. Я уже высказал свое отношение к допингу, и тогда я не был к нему причастен. Были только потерпевшие, никакого злого умысла. Если эти люди не умеют читать, пусть хотя бы разберутся, а только потом начинают говорить», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
В 2010 году Бородавко был дисквалифицирован на два года после серии допинговых скандалов.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4530373-borodavko-rezko-otvetil-kanadcu-kershou-kotoryj-vyskazalsya-o-dopingovyh-problemah-trenera.html
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