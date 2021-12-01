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Бородавко ответил лыжнику Кершоу, который высказался о допинговых проблемах тренера

13:22
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко раскритиковал экс-канадского лыжника Девона Кершоу, который ранее высказался о последних успехах российских лыжников.

«Мне очень нравятся эти борцы за справедливость. Пусть они сначала напишут, сколько терапевтических исключений у них было во время их стартов. Я уже высказал свое отношение к допингу, и тогда я не был к нему причастен. Были только потерпевшие, никакого злого умысла. Если эти люди не умеют читать, пусть хотя бы разберутся, а только потом начинают говорить», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

В 2010 году Бородавко был дисквалифицирован на два года после серии допинговых скандалов.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4530373-borodavko-rezko-otvetil-kanadcu-kershou-kotoryj-vyskazalsya-o-dopingovyh-problemah-trenera.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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