Александр Легков: «Радость от спортивных побед чередуется с болью от неспортивных решений»

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал решение ВАДА о новых санкциях в отношении российского спорта. По его словам, новое наказание можно назвать неоправданным.

— Радость от наших спортивных побед чередуется с болью от неспортивных решений международных организаций, — написал в своем Instagram Легков. — История с лишением российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах и международных стартах, на мой взгляд, неоправданное и неблагородное решение... Ох, если бы можно было доказать свое право участвовать в Олимпийских играх нашими прекрасными выступлениями — в лыжных гонках, фигурном катании, плавании и многом другом — мы бы смогли! Но речь идет о других соревнованиях и не факт, что в них нужно становиться сильнейшими... Ведь правда и добро все равно когда-то победят...

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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