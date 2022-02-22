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Лыжные гонки

Сегодня, 14:07

Международная федерация лыжного спорта не намерена переносить этап Кубка мира из Тюмени

FIS не будет переносить этап Кубка мира из Тюмени
Виктория Кравченко

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не собирается переносить финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени. Турнир будет проводится в соответствии с ранее утвержденным календарем соревнований.

«В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарем соревнований. В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление», — рассказали ТАСС в пресс-службе FIS.

Ранее сообщалось, что финал Кубка мира может быть перенесен из Тюмени. Соревнования запланированы на 18-20 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13801333
Сборная России по лыжным гонкам
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