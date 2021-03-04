Сборная Норвегии получила предупреждение от FIS

Сборная Норвегии получила предупреждение от Международной федерации лыжного спорта (FIS) за нарушение карантинного протокола чемпионата мира в немецком Оберстдорфе, сообщает NRK 4 марта.

«Мы уже пообщались с менеджером норвежской команды Иваром Стуаном и получили необходимые показания. Да, нам немного неправильно подали информацию, но факт нарушения был, и тут не поспоришь. Пока мы выписываем Норвегии предупреждение, но если это повторится, то будут более серьезные последствия», — сообщил рейс-директор FIS Лассе Оттесен.

2 марта NRK сообщил, что норвежские спортсмены после гонки в лыжном двоеборье нарушили карантинные ограничения, находясь в микст-зоне без защитных масок.

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