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Тренер сборной Норвегии прокомментировал выступление Большунова в «разделке» на ЧМ

13:26
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум 3 марта в интервью Dagbladet прокомментировал выступления Александра Большунова в раздельной гонке на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Непобедимых лыжников нет в принципе. Это же касается и россиянина Большунова. Все увидели, как ему было тяжело на последних километрах трассы», — заявил Носсум.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

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