У американца Фримена остался один вопрос после выступления Большунова в «разделке» на ЧМ

Бывший американский лыжник Крис Фримен 4 марта в подкасте FasterSkier высказал свою версию неудачного выступления Александра Большунова в раздельной гонке на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я посмотрел на первой отсечке на Большунова и подумал: «Ну ничего себе, вот это бежит парень, это заявка на победу». Почему все закончилось так, как закончилось для русского? Не знаю, одной причины здесь нет и быть не может. У меня есть один вопрос: как им готовили лыжи и была ли у всех одинаковая мазь? По выражению лица Большунова было ясно, что ему очень тяжело дается работа на трассе», — отметил Фримен.

В среду 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта прошла мужская раздельная гонка «коньком» на 15 километров. Победу одержал норвежец Ханс Холунн, и весь подиум заняли представители Норвегии. Александр Большунов пришел к финишу четвертым.

Крис Фримен — участник четырех Олимпиад.

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