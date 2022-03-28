Евгений Климов стал чемпионом России на большом трамплине

Евгений Климов выиграл чемпионат России на большом трамплине. На соревнованиях в Нижнем Тагиле он был первым в обоих раундах, набрав 213,2 балла.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине опередил своего напарника по олимпийской команде Данила Садреева (198,1 балла), третьим стал Михаил Назаров (184,5 балла).

В командных соревнованиях на большом трамплине победила команда Свердловской области (Илья Маньков, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Вадим Шишкин), набравшая по итогам первой попытки 298,5 балла.

Погодные условия помешали проведению второго раунда.