Дубровский стал единственным кандидатом на пост президента федерации прыжков с трамплина

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский будет единственным кандидатом на выборах главы организации.

«У нас был срок до 29 марта, никто больше свою кандидатуру не выдвинул, я буду единственным кандидатом», — сказал Дубровский, который возглавляет федерацию с июня 2014 года, ТАСС.

Выборы в рамках отчетно-выборной конференции состоятся 12 апреля. Согласно закону о спорте, они должны быть проведены в течение полугода после окончания Олимпиады.