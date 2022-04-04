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Сегодня, 15:10

Дубровский стал единственным кандидатом на пост президента федерации прыжков с трамплина

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский будет единственным кандидатом на выборах главы организации.

«У нас был срок до 29 марта, никто больше свою кандидатуру не выдвинул, я буду единственным кандидатом», — сказал Дубровский, который возглавляет федерацию с июня 2014 года, ТАСС.

Выборы в рамках отчетно-выборной конференции состоятся 12 апреля. Согласно закону о спорте, они должны быть проведены в течение полугода после окончания Олимпиады.

Источник: https://tass.ru/sport/14274175
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