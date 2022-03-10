Прыгун с трамплина Садреев рассказал, что ремонт трамплина в Лениногорске начнут в этом году

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина Данил Садреев рассказал, когда в Лениногорске в Татарстане начнется ремонт трамплина.

«Сейчас поговорили с президентом [Татарстана], он сказал, что в этом году будем делать в Лениногорске этот трамплин. И я надеюсь, что они сделают. Потому что ребята есть очень талантливые — они маловаты еще, но талантливые есть. Думаю, если сделают, будет все хорошо», — цитирует Садреева ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, в личном турнире Садреев занял восьмое место.