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Прыжки с трамплина

Сегодня, 12:01

Прыгун с трамплина Садреев рассказал, что ремонт трамплина в Лениногорске начнут в этом году

Виктория Кравченко

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина Данил Садреев рассказал, когда в Лениногорске в Татарстане начнется ремонт трамплина.

«Сейчас поговорили с президентом [Татарстана], он сказал, что в этом году будем делать в Лениногорске этот трамплин. И я надеюсь, что они сделают. Потому что ребята есть очень талантливые — они маловаты еще, но талантливые есть. Думаю, если сделают, будет все хорошо», — цитирует Садреева ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, в личном турнире Садреев занял восьмое место.

Источник: https://tass.ru/sport/14020553
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