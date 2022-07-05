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Сегодня, 16:30

Третьяков — о возможной смене гражданства: «Спортсмены изначально достаточно патриотичны»

Скелетонист Третьяков ответил на вопрос о возможном смене спортивного гражданства
Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по скелетону Александр Третьяков высказался о возможной смене гражданства.

«Я думаю, что спортсмены изначально достаточно патриотичны в основной своей массе и не думают о смене гражданства. По крайней мере те, кого я знаю, у них таких мыслей нет. Это личное дело каждого, безусловно. Но порой есть вещи поважнее личных амбиций!», — сказал Третьяков Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменил мартовское решение исполкома IBSF о временном отстранении Федерации бобслея России.

Источник: https://metaratings.ru/news/skeletonist-tretyakov-o-vozmozhnoy-smene-grazhdanstva-sportsmeny-iznachalno-dostatochno-patriotichny-1305415/
Александр Третьяков
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