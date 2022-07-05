Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по скелетону Александр Третьяков высказался о возможной смене гражданства.

«Я думаю, что спортсмены изначально достаточно патриотичны в основной своей массе и не думают о смене гражданства. По крайней мере те, кого я знаю, у них таких мыслей нет. Это личное дело каждого, безусловно. Но порой есть вещи поважнее личных амбиций!», — сказал Третьяков Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отменил мартовское решение исполкома IBSF о временном отстранении Федерации бобслея России.