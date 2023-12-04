Российские скелетонисты провели первую тренировку на сборе в Китае

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал, что сборная России провела первую тренировку на олимпийской трассе в китайском Яньцине.

«Скелетонисты уже успели провести первую тренировку на китайской трассе, сегодня на лед выйдут и бобслеисты. Все очень счастливы, находятся на драйве, у ребят горят глаза от того, что наконец-то они могут попробовать себя на другой трассе. Хозяева очень тепло относятся к россиянам и готовы исполнить любое наше пожелание, вплоть до еды. Все спортсмены здоровы, все тренируются. Мы живем напротив трассы в Олимпийской деревне, где располагались и во время самих Игр. Никаких тестов на ковид по приезде в Китай сдавать уже не надо, сейчас отсутствуют какие-либо ограничения. Открываем Китай заново для себя», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Он также отметил, что сейчас сборная России думает только о тренировках.

«Конечно, у команды будет и отдых. О культурной программе тоже подумаем, возможно, у нас будут и экскурсии. Но сейчас мы сфокусированы только на трассе», — добавил Пархоменко.

24 сентября президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов на международные турниры.

IBSF отстранила российских бобслеистов и скелетонистов от участия в соревнованиях под своей эгидой в июле 2022 года на конгрессе в Лозанне.