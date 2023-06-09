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Сегодня, 13:01

Скелетонистка Никитина рассказала о болезни мамы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала, как переживала болезнь Альцгеймера, которую диагностировали у ее мамы.

«Моей маме поставили очень неутешительный диагноз два года назад. Болезнь, связанная с атрофией мозга. В народе это неизлечимая болезнь Альцгеймера, в конце которой человек превращается в овощ. Я была на расстоянии и все, что мне оставалось, это рыдать от беспомощности, а потом выходить на старт и соревноваться, как ни в чем не бывало», — написала Никитина в соцсетях.

По словам спортсменки, врачи настаивали на помещении ее мамы в хоспис с уходом до конца жизни, поскольку дальнейшее лечение было невозможно.

«И мы пошли на сумасшедший шаг — беспомощного человека с таким диагнозом мы привезли на другой конец земного шара, — продолжает Никитина. Нет неизлечимых болезней! Есть неправильное лечение! Если вкратце, сейчас все отлично. Мы в процессе выздоровления, мама уже живет самостоятельно, ходит сама в бассейн. И человек, не посвященный во все подробности, даже не заподозрит, что с ней что-то было не так».

В феврале прошлого года Никитина объявила об уходе из сборной России по скелетону из-за конфликта с руководством команды.

Елена Никитина
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