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25 января, 10:05

Скелетонистка Денщикова (Потылицына): «МОК сделал новый девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». При этом выгоняют Белоруссию и Россию»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Ольга Денщикова (Потылицына).
Фото Getty Images

Российская скелетонистка, участница Олимпиады в Сочи Ольга Денщикова (Потылицына) в разговоре с «СЭ» заявила, что недопуск на зимние Игры в Пхенчхан стал одним из самых сложных моментов в карьере.

— Вам не обидно, что до второй Олимпиады не добрались?

— Очень обидно. Наверное, это один из самых сложных моментов. Мы хотели с мужем выступить вместе. Как раз перед его вылетом на Олимпиаду в 2018 году мы сыграли в Южно-Сахалинске свадьбу — 14 февраля.

— Как справлялись тогда?

— Эмоционально было очень сложно осознавать, что мы не поехали на эту Олимпиаду. Нас оправдали, но не пустили. Для меня всю жизнь было, что Олимпийские игры — это что-то невероятное, это определенные ценности. Но потом для меня все рухнуло. С самого детства хотела попасть на Олимпиаду и попала. Это большой праздник. Мне жалко тех, кто не попал на Игры со своим флагом и гимном. Наверное, не передать эмоции, которые ты испытываешь.

— Выступить на Олимпиаде 2022-го уже мыслей не было?

— Нет, после 2018-го уже не было.

Ольга Потылицына. «Всю жизнь считала, что Олимпиада — это определенные ценности. Но потом все рухнуло». Интервью Ольги Потылицыной

— Показалось, что пожизненную дисквалификацию, которую с вас потом сняли, вы восприняли как-то спокойно. Вы же узнали о ней от журналиста «СЭ», верно?

— Да, от журналистов. Я была в Питере. Плакала. Мне не верилось. Потом, когда оправдали, было облегчение. Но затем не пустили на Олимпиаду. Качели: верх-вниз. До сих пор смешанные чувства. Обидно, что я на вторую Олимпиаду не попала, не очень приятно.

— Как-то, комментируя свою дисквалификацию, вы сказали, что нужно пересмотреть всю допинговую систему. Не кажется, что нужно перезапустить все олимпийское движение? Может, начать все с нуля?

— С нуля никак не получится. Но есть множество нюансов, которые можно пересмотреть. Они сделали новый девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». При этом выгоняют Белоруссию и Россию. Я считаю, что это нелогично. Они сами себе противоречит. Это ненормально. Все только усугубляется, — сказала Денщикова «СЭ».

Олимпиада
Ольга Потылицына
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