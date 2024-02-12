Алина Тарарыченкова победила в скелетоне на Спартакиаде сильнейших в Сочи
Алина Тарарыченкова победила в скелетоне на Спартакиаде сильнейших в Сочи.
Результат спортсменки по итогам четырех заездов составил 3 минуты 49,26 секунды. Второй стала Анастасия Цыганова (3.49,56), бронзу завоевала Виктория Феттель (3.49,86).
Сегодня, 12 февраля, в 11.00 по московскому времени стартует первый мужской заезд скелетонистов в Сочи.
Соревнования по скелетону в рамках спартакиады завершатся 14 февраля.
Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация
Новости
7 ноя 2023 11:40
1