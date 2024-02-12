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12 февраля, 10:37

Алина Тарарыченкова победила в скелетоне на Спартакиаде сильнейших в Сочи

Виктория Кравченко
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Алина Тарарыченкова победила в скелетоне на Спартакиаде сильнейших в Сочи.

Результат спортсменки по итогам четырех заездов составил 3 минуты 49,26 секунды. Второй стала Анастасия Цыганова (3.49,56), бронзу завоевала Виктория Феттель (3.49,86).

Сегодня, 12 февраля, в 11.00 по московскому времени стартует первый мужской заезд скелетонистов в Сочи.

Соревнования по скелетону в рамках спартакиады завершатся 14 февраля.

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Всероссийская Спартакиада 2024
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