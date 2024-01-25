Скелетон
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Скелетон

25 января, 10:20

Скелетонистка Денщикова (Потылицына): «Долгое время кататься по одной трассе очень сложно психологически и физически»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ольга Потылицына.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

Скелетонистка, участница Олимпиады в Сочи Ольга Денщикова (Потылицына) в интервью «СЭ» прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

— Вы сказали, что работаете в сборной по скелетону. В скелетоне, как и в других зимних видах спорта, российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Каково сейчас ребятам, ведь у них, по сути, есть только одна трасса для тренировок и соревнований?

— Хочется выразить благодарность Министерству спорта России и ЦСП. Они сделали сбор, вывезли команду в Китай. Ребята месяц потренировались в Китае, что для них очень положительный момент. По одной трассе кататься долгое время очень сложно. Это сложно психологически и физически. Теряется стимул. Думаю, что бобслеисты, саночники и скелетонисты меня поймут. Находиться на одной трассе все время тяжело. Хорошо, что ребят всячески стимулируют, в том числе финансово. Сейчас будет Спартакиада сильнейших. Это важная поддержка. Конечно, это не сравнится с выступлением на международной арене, но все же очень сильно помогает им.

Ольга Потылицына. «Всю жизнь считала, что Олимпиада — это определенные ценности. Но потом все рухнуло». Интервью Ольги Потылицыной

— Вы бы смогли найти мотивацию, чтобы две зимы подряд находиться на одной трассе? Даже на любимой карусели 20 раз прокатишься, но 21-й уже не захочешь.

— Там уже все идет на автоматизме. Конечно, понимаю, как тяжело в одной и той же обстановке. Все немного поугасли, но все равно держатся. Это спортсмены. Они должны подстраиваться под различные варианты.

— Что делать? Как развиваться в текущих условиях скелетонистам, бобслеистам и саночникам?

— Сейчас самое время создавать свои сани, скелетоны и работать над своей физической готовностью, — сказала Денщикова «СЭ».

Ольга Потылицына
0
Читайте также
Даниил Медведев оценил свои шансы в финале Australian Open
Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open 2024
Путин призвал формировать российскую элиту из защитников своей страны
В Польше указали на рост преступности из-за потока мигрантов с Украины
WP сообщила об изменении плана США относительно военной стратегии Украины
СК РФ опубликовал кадры посадки пленных в сбитый ВСУ Ил-76
Популярное видео
Почему Латвия не хочет ехать на ЧМ в Сочи
Дукурс привыкает к сочинскому золоту
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скелетонистка Денщикова (Потылицына): «МОК сделал новый девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». При этом выгоняют Белоруссию и Россию»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости